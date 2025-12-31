https://news.day.az/society/1806604.html

В Джабраильском и Зангиланском районах организована новогодняя ярмарка - ФОТО

В канун Нового года в Джабраильском и Зангиланском районах Азербайджана прошла праздничная ярмарка. Как передает Day.Az, на ярмарке были представлены различные продукты питания, горячие напитки и изделия ручной работы. В рамках мероприятия были организованы развлекательные программы для детей и подростков.