В Джабраильском и Зангиланском районах организована новогодняя ярмарка

В канун Нового года в Джабраильском и Зангиланском районах Азербайджана прошла праздничная ярмарка.

Как передает Day.Az, на ярмарке были представлены различные продукты питания, горячие напитки и изделия ручной работы.

В рамках мероприятия были организованы развлекательные программы для детей и подростков.

Жители собрались на территории проведения ярмарки и вместе отпраздновали праздник.