В Баку мужчина упал в глубокий колодец

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в поселке Говсан Сураханского района Баку гражданин оказался в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в МЧС.

На основании поступившей информации спасатели Службы спасения повышенного риска МЧС были незамедлительно направлены на место происшествия.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что гражданин 1960 года рождения Ярыев Гылычхан Джафар оглу упал в колодец глубиной около пяти метров, получив телесные повреждения различной степени тяжести, и оказался в беспомощном состоянии.

С помощью специальных средств спасатели извлекли пострадавшего из колодца и передали его бригаде скорой медицинской помощи.