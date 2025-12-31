В Кяльбаджаре впервые за 32 года отпраздновали Новый год

Впервые с момента освобождения Кяльбаджарского района от оккупации 31 декабря состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az, мероприятие, организованное совместно со специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района, послужило созданию праздничной атмосферы для семей и детей, проживающих в районе, а также укреплению чувства солидарности и единства.

В рамках мероприятия в первом жилом районе города была украшена новогодняя елка, а Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям. Дети испытали огромную радость во время праздничных торжеств. Тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, Дед Мороз навестил дома и подарил им праздничные подарки.