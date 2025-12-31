Еще в одном городе России закрылся аэропорт

Аэропорт Тамбова временно прекратил прием и отправку авиарейсов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что два других аэропорта России ограничили работу.