Еще в одном городе России закрылся аэропорт
Аэропорт Тамбова временно прекратил прием и отправку авиарейсов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что два других аэропорта России ограничили работу.
