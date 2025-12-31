В России снежная лавина накрыла туристов

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи снежная лавина накрыла 10-летнюю девочку и ее отца на трассе "Реликтовый лес".

Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в соцсетях.

Мужчине удалось выбраться самостоятельно, ребенок оказался под слоем снега около полутора метров.

На крики отца откликнулись туристы, и вскоре девочку удалось откопать. Она провела под завалом около 15 минут. Ребенка доставили в больницу, серьезных травм не обнаружено, есть подозрение на сотрясение мозга.