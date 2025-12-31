https://news.day.az/officialchronicle/1806616.html Президент Ильхам Алиев: Вопрос восстановления территориальной целостности страны и признания ее всем миром нашел свое решение Проливая кровь на поле боя, неся потери, мы одержали славную Победу и закрепили ее в самом престижном месте мира - Белом доме в Америке с участием Президента США. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Проливая кровь на поле боя, неся потери, мы одержали славную Победу и закрепили ее в самом престижном месте мира - Белом доме в Америке с участием Президента США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Таким образом, вопрос восстановления территориальной целостности страны, который был нашей главной задачей на протяжении 30 лет, и признания ее всем миром нашел свое решение", - отметил глава государства.
