В "Карабахе" определились с будущим Фабиана Бунтича

Руководство агдамского "Карабаха" приняло окончательное решение по вратарю команды Фабиану Бунтичу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, несмотря на наличие реального предложения из Германии, главный тренер Гурбан Гурбанов не спешит отпускать голкипера, хотя и не демонстрирует к нему полного доверия.

Отмечается, что "Карабах" не намерен расставаться с Бунтичем в зимнее трансферное окно. Причиной этого стала травма второго вратаря Шахруддина Магомедалиева, перенесшего операцию, а также тот факт, что еще один голкипер команды Амин Рамазанов выступает на правах аренды за клуб первой лиги "Загатала". В связи с этим немецкий вратарь останется в составе как минимум до конца сезона.

Напомним, что "Карабах" после шести туров основного этапа Лиги чемпионов УЕФА набрал семь очков и сохраняет шансы на выход в плей-офф.