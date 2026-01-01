Дорожная полиция предупредила водителей

В связи с праздничными днями по всей стране значительно возросло количество автомобильных поездок. При этом нередко используются автобусы и микроавтобусы, принадлежащие юридическим и физическим лицам, занимающимся нерегулярными пассажирскими перевозками.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

"Однако, к сожалению, при таких перевозках зачастую не уделяется должного внимания техническому состоянию транспортных средств, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, соблюдению ими режима труда и отдыха. Кроме того, не всегда учитывается соответствие технических характеристик автомобиля рельефу местности, в которую осуществляется поездка, метеорологическим условиям, а также водительскому опыту. Все это в разы повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий, особенно в горных районах.

В последние годы также заметно увеличилось число поездок на арендованных автомобилях. При этом следует учитывать, что отсутствие предварительной информации о техническом состоянии арендованного транспортного средства или уровне профессионализма водителя, услугами которого вы пользуетесь, представляет потенциальную опасность.

Дорогие соотечественники, уважаемые гости нашей страны. Надеемся, что в праздничные дни, стремясь сохранить хорошее настроение, вы прислушаетесь к нашим рекомендациям и доверите организацию своих поездок специализированным юридическим или физическим лицам", - говорится в обращении.

