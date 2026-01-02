Судьба каждого азербайджанца ценна и важна для страны

Автор: Теймур Атаев

Анализируя отдельные нюансы Обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, мы обратили внимание на констатацию главой государства того факта, что проживающие за рубежом наши соотечественники "должны знать и знают: за ними стоит сильное Азербайджанское государство". При этом глава страны определил наших зарубежных соотечественников значительной силой, деятельность которых очертил неимоверно важной для нашей страны.

В этой связи представляется актуальным взглянуть на некоторые шаги азербайджанских диаспоральных организаций за 2025 г.

В целом, отдельные итоги прошлого года в контексте деятельности нашей диаспоры были обсуждены 24 декабря на проведенной Госкомитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой традиционной видеоконференции в преддверие Дня солидарности азербайджанцев мира, на этот раз прошедшей под названием "Будем едины и солидарны!". На мероприятии, объединившим около 1000 наших соотечественников из 86 стран(!), был представлен видео-сюжет, продемонстрировавший единство, волю и мощь азербайджанского народа, вся деятельность которого, вне зависимости от национально-конфессиональной принадлежности и места проживания, направлена на усиление имиджа нашей страны.

Согласно предоставленным председателем Госкомитета Фуадом Мурадовым данным, в настоящий период зафиксированы успешная деятельность 31 Дома Азербайджана в 20 странах мира и значимые шаги 15 координационных советов, объединивших огромные массы азербайджанской диаспоры. Параллельно в 24 странах функционируют свыше 90 азербайджанских воскресных школ, в унисон чему огромную работу проводят воскресные школы "Карабах", созданные по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, главы Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан ханум Алиевой.

В данном ракурсе отметим, что еще на I Съезде ‎азербайджанцев мира в 2001 г., в рамках которого Общенациональный лидер Гейдар Алиев, озвучив слова, "идущие из глубины моей души", в частности, насколько для каждого человека национальная принадлежность является источником гордости, произнес ставшую крылатой на века свою знаменитую фразу: "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец". Вслед за чем, высветив основной идеей независимого Азербайджанского государства азербайджанство, он актуализировал создание специального органа для работы с нашей диаспорой. В конкретизации Гейдара Алиева, централизованный орган такого формата, постоянно поддерживающий связь с азербайджанскими общинами, послужит как формированию общин и в целом нашей диаспоры, "так и еще большему развитию наших связей".

Как следствие Указом Общенационального лидера на следующий год был создан Госкомитет по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах (ныне - Госкомитет по работе с диаспорой). Ну а на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше Президент Ильхам Алиев, зафиксировав факт постоянного контакта функционирующих за рубежом наших диаспорских организаций с Госкомитетом, обратил внимание на совершенствование координации между диаспоральными структурами, ведущими свою активную деятельность в различных странах. Высказав готовность официального Баку к оказанию помощи в открытии азербайджанских воскресных школ и назвав проживающих за пределами исторической родины представителей азербайджанского народа большой силой, чья деятельность "очень важна для нашей страны", глава государства подчеркнул важность доведения нашими зарубежными соотечественниками сложившихся в регионе реалий до своего окружения. Благо активность членов диаспорских организаций по защите национальных интересов страны делает Азербайджан еще сильнее.

Наказ Президента страны реализуется безоговорочно. В подтверждение чего, к примеру, можно привести размах, с которым в наших диаспоральных структурах были проведены мероприятия, посвященные 5-летию исторической Победы азербайджанского народа во Второй карабахской войне. Причем в значительной степени информация о сложившихся на Южном Кавказе и вокруг исторических реалиях доводилась до местных жителей. Цифровой показатель чего проявился в осуществлении почти 100 акций в этом направлении в 81 стране. Многозначительный фон, не правда ли?

Без сомнений, каждое из этих мероприятий заслуживает отдельного и подробного освещения. Но с учетом объема нашего материала мы можем выделить лишь несколько, осуществленных при организационной поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Так, при активном участии создателя международного ансамбля Bridge of Sound, включающего музыкантов и солистов разных стран, и основателя международного музыкального фестиваля Harmony of Sound, композитора Хадиджи Зейналовой в г. Бад Пирмонт (Германия) была представлена концертная программа, где звучали азербайджанские народные песни в исполнении зарубежных солистов в ее аранжировке.

Американо-азербайджанская федерация молодежи и проживающий в Нью-Йорке наш соотечественник Нофель Алиев в различных штатах США, с использованием машин с LED-экранами, провели информационную кампанию по случаю Великой Победы. На специальных транспортных средствах были помещены плакаты с такими наименованиями, как "Победа Азербайджана - победа справедливости", "Помним героев Победы", "Карабах - край мира и надежды", "Мир приносит счастье, а счастье - развитие". Также красовались плакаты с названиями освобожденных от оккупации азербайджанских земель.

Проживающие в американском штате Колорадо азербайджанцы совершили восхождение на гору "Rocky Mountain", на которой подняли государственный флаг Азербайджанской Республики.

Активно действующая в США компания "Chess Father", возглавляемая международным мастером Эльвином Багир-Пуром, организовала в Нью-Йорке шахматный турнир "Victory Trophy".

В знаменитом лондонском культурном центре "Kings Place" прошел концерт проживающего в Великобритании музыканта Эльчина Ширинова под названием "Melody of Unity, Harmony of Victory".

В целом, если даже кратко ознакомиться с мероприятиями по линии Координационных советов и диаспорских структур по другим направлениям только за ноябрь-декабрь 2025 г. (также при оргподдержке Госкомитета), мы увидим значительный объем работы.

В преломлении к ноябрю, прежде всего, отметим состоявшийся в Анталье (Турция) I Форум посланников культуры Азербайджана, вобравшим в себя сразу несколько панельных дискуссий на актуальные темы. Гости ознакомились с интересными художественными программами на основе азербайджанского музыкального, театрального и танцевального искусства.

В Кельне (Германия) успехом завершился организованный Альянсом азербайджанцев Германии II Европейский форум азербайджанских инженеров, собравший около 200 наших соотечественников и гостей из 16 европейских стран и 45 германских городов. Модераторство осуществляла председатель Германо-азербайджанского музыкального общества "Mугам" Сабина Мамедова.

Огромный интерес вызвало проведенное в швейцарском Базеле мероприятие под названием "Azerbaijan Meets Switzerland in Harmony of Movements - From the Caspian to the Alps, Bridge of Cultures". Руководитель танцевального кружка "Бута" Арзу Алиева-Бодмер рассказала о реализованных проектах в области пропаганды азербайджанской культуры в Швейцарии, укрепления взаимопонимания и дружбы между народами. Унисонно чему гости ознакомились с работами фотографа Андре Жабали, отражающими историю, культурное наследие и красоту природы Азербайджана.

Ассоциация дружбы Азербайджан-Люксембург "LuxAz" (глава - Сеймур Ахмедов) подготовила стенд нашей страны на традиционном "Международном люксембургском рынке". Данный форум привлек интерес около 40 тысяч посетителей.

Действующая в Австралии с 2018 г. инструментальная музыкальная группа AYTAY при поддержке Национальной ассоциациии Азербайджана в Квинсленде и Домом культуры Квинсленд-Азербайджан выступила с программой (азербайджанские народные и современные песни) в арт-центре "Brisbane Powerhouse" (г. Брисбен).

В свою очередь, в зале "Bates Recital Hall" Техасского университета (г. Остин, США) состоялся концерт азербайджанского музыканта и дирижера Фархада Худиева, проживающего в этой стране. Среди исполненных Техасским симфоническим оркестром под его управлением музыкальных произведений на американской сцене впервые прозвучал "Финальный танец" из балета Ниязи "Читра".

В Церкви же Святого Эндрю (St. Andrew`s Church) того же Лондона любители искусства смогли ознакомиться с работами проживающей в Англии азербайджанской художницы Гюльнары Джафар (выставка "Seven Beauties"), отражающими идеи поэмы выдающегося Низами "Семь красавиц".

Параллельно координатор Координационного совета азербайджанцев Швейцарии, основатель и президент Global Oracle Association for Leaders (GOAL), руководитель Азербайджанского отделения Объединенной торговой палаты Швейцарии Лейла Багирзаде стала победителем международного конкурса "8th "WOMEN IN TECH® Global Awards" (была объявлена региональным победителем по Центральной Азии и Кавказу, а также глобальным финалистом в номинации "Woman in Web3").

А член правления Альянса азербайджанцев Германии Эльхан Ричард Садыхзаде за многолетнюю деятельность в сфере науки был включен в рейтинговую таблицу Career-Long Impact, включающую наиболее авторитетных ученых мира. К слову, ученый входит в список "Top 2% Scientists", подготовленный Стэнфордским университетом (США) и одним из крупнейших в мире издательств научной литературы "Elsevier".

Оказался Азербайджан представленным и на фестивале "Multicultural Fusion" в г. Пикту канадской провинции Новая Шотландия, в рамках которого . активистка диаспоры Мушвига Гулиева проинформировала собравшихся о богатом культурном наследии, обычаях и традициях азербайджанского народа.

Ну и еще один ноябрьский эпизод. В рамках проводимой в г.Ла-Рошель (Франция) ежегодной выставки "Вкусы мира" проживающая в этом городе Айсель Джафарзаде, фактически единственная азербайджанка, познакомила публику с нашими культурным наследием, музыкой и кухней. Участники и гости выставки наслаждались танцем из оперетты "Аршин Мал Алан", который исполнили дочь Айсель ханум вместе с ее французскими сверстницами.

Декабрь 2025 г. начался с проведения в Будапеште (Венгрия) VII заседания руководителей госструктур, ответственных за вопросы диаспор стран-участниц ОТГ, принявшего "Совместный план действий по диаспоре" на 2026 г.

Следом магистрантка по управлению бизнесом (МВА) Нанкинского университета почт и телекоммуникаций Китая Нильгюн Гулузаде, неоднократно представляющая Азербайджан на различных культурных мероприятиях, совместно с другими азербайджанскими студентами презентовала нашу страну в рамках международного фестиваля культуры "Nanjing Youth Cultural Exchange Event".

На проводившемся в Бангкоке Международном фестивале кулинарии и культуры (International Food and Cultural Festival) нашими соотечественниками Фатимой и Эльшаном Беннаевыми, проживающими в Таиланде, было продемонстрировано богатство азербайджанской кухни. При этом в уголке Азербайджана были представлены традиционная кухонная утварь, национальные костюмы и танцы.

В свою очередь, доктор философии Университета Центральной Флориды и исследователь специальных проектов Центра исследований солнечной энергии (США) Назим Мурадов, являющийся первым азербайджанцем - членом Национальной академии изобретателей Соединенных Штатов, был избран членом Академии наук, инженерии и медицины Флориды (Academy of Science, Engineering and Medicine of Florida - ASEMFL).

Ну а раз речь зашла о США, также обратим внимание на издание в этой стране двух новых трудов профессора Университета Северной Каролины Али Аскерова, в т. ч. о неоднократных насильственных депортациях азербайджанцев со своих исконных земель, ныне находящихся на территории Армении: "Roots and Ruins: Life in a Lost Village and Twenty-One Years of Soviet Citizenship" и "Forgotten Exile: The Deportations of Azerbaijanis by the Armenians in the Caucasus during the Twentieth Century" (в соавторстве с профессором Технологического университета Тенесси Майклом Гюнтером).

В том же декабре докторант, специалист по международной безопасности и политическим исследованиям Тогрул Алиев, проживающий в итальянской Генуе, был избран Послом европейской молодежи (YEAs) на 2026-2027 гг.

Согласимся, что даже перечисленных выше мероприятий - всего лишь небольшой части из проведенных нашими диаспорскими организациями акций только за два последних месяца 2025 г. - с лихвой хватает для осознания, какой объем работы проводят наши соотечественники, проживающие за рубежом! И эта активность характеризует деятельность как Координационных Советов, так и Домов Азербайджана и диаспоральных структур на протяжении всех последних лет. Потому в своем историческом Обращении в ночь на 1 января 2025 г. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, насколько их активность в доведении азербайджанских реалий до окружения, плюс защита интересов Азербайджана, делают наше государство еще сильнее.

Таким образом, наш знаменитый Кулак единства стал еще сильнее. Потому что его стержнем являются представители всего азербайджанского народа - проживающие как в Азербайджане, так и за пределами исторической родины. Которые словом и делом усиливают имидж Азербайджана. В связи с чем пожелаем всем нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, сил, вдохновения и творческих удач!