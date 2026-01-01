ДТП в Загатале

В Загатале в первый день Нового года произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла в дневные часы на автодороге Загатала - Ашагы Тала. Столкнулись легковые автомобили.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля марки ВАЗ-2106 получили травмы.

Пострадавшие были доставлены во Второе отделение экстренной медицинской помощи хирургического корпуса Загатальской районной центральной больницы.

В настоящее время им оказывается первая медицинская помощь, личности уточняются.

По факту происшествия в Загатальском районном отделе полиции проводится расследование.