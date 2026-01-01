Первый ребенок 2026 года в Азербайджане родился в Нахчыване

В 2026 году первый ребенок в Азербайджане родился в Нахчыване.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в местном бюро Нахчыванского перинатального центра, в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 в семье жителей города Нахчыван Гюльмаммедовых родился мальчик.

Малыш появился на свет с весом 2,6 кг и полностью здоров.