https://news.day.az/society/1806632.html Первый ребенок 2026 года в Азербайджане родился в Нахчыване В 2026 году первый ребенок в Азербайджане родился в Нахчыване. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в местном бюро Нахчыванского перинатального центра, в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 в семье жителей города Нахчыван Гюльмаммедовых родился мальчик. Малыш появился на свет с весом 2,6 кг и полностью здоров.
