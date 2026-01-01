https://news.day.az/world/1806639.html Дональд Трамп запускает собственную криптовалюту Компания Президента США Дональда Трампа, Trump Media, объявила о запуске собственной криптовалюты для своих акционеров. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg. Токен создается в партнерстве с криптобиржей Crypto.com и будет работать на блокчейне Cronos.
