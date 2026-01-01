Дональд Трамп запускает собственную криптовалюту

Компания Президента США Дональда Трампа, Trump Media, объявила о запуске собственной криптовалюты для своих акционеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Токен создается в партнерстве с криптобиржей Crypto.com и будет работать на блокчейне Cronos.

Каждому владельцу акций компании предоставят по одному токену за ценную бумагу, а также дополнительные бонусы, включая скидки на продукцию Trump Media.