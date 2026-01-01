https://news.day.az/unusual/1806635.html

"Радиостанция Судного дня" передала новый зашифрованный сигнал

УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир новое сообщение. Как передает Day.Az, послание появилось в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который следит за активностью загадочной радиостанции. По данным канала, 1 января в 01:21 по бакинскому времени в эфире прозвучало "НЖТИ 81656 ГЛОТАНЬЕ 4259 7212".