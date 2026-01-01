Сильные землетрясения на Дальнем Востоке

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Камчатском крае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, сейсмособытие произошло в 208 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 4 км.

В то же время ощущаемое землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Сахалине. Жители Северо-Курильска почувствовали толчки силой до 2 баллов.

Начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова уточнила, что эпицентр находился в 60 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 60 км.

Тревога цунами не объявлялась.