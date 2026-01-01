https://news.day.az/world/1806638.html Сильные землетрясения на Дальнем Востоке Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Камчатском крае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, сейсмособытие произошло в 208 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 4 км. В то же время ощущаемое землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Сахалине.
