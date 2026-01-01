В Грузии вступило в силу требование об ОМС для иностранных туристов

С 1 января 2026 года в Грузии вступил в силу закон, обязывающий иностранных туристов иметь медицинскую страховку при въезде в страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Законодательный вестник Грузии, согласно действующему закону о туризме, страховой полис должен покрывать медицинские расходы и несчастные случаи на весь период пребывания. Минимальная страховая сумма установлена на уровне 30 тыс. лари (около $11,1 тыс.).

Полис может быть предъявлен как в бумажном, так и в электронном виде и оформлен на грузинском или английском языке. Требование не распространяется на владельцев дипломатических паспортов, а также водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки.

При этом штрафные санкции за отсутствие страховки законом не предусмотрены.