Десятки человек погибли при взрыве на курорте в Швейцарии

Порядка 40 человек погибли в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Nouvelliste.

По нашим данным, погибли около 40 человек, по меньшей мере 100 получили ранения, уточнило издание.

Отмечается, что инцидент мог быть вызван одним или несколькими взрывами.

По данным нескольких источников, в центре курорта Кран-Монтана посреди ночи произошел пожар, вызванный одним или несколькими взрывами.