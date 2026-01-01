В Азербайджане меняются правила ввоза и регистрации мобильных телефонов

С 1 января мобильные телефоны будут облагаться акцизным налогом, а за регистрацию более одного мобильного устройства, ввозимого физическими лицами в страну для личного пользования, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс и закон "О государственной пошлине", утвержденными Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, на каждое мобильное устройство, импортируемое в страну, будет применяться акцизный налог в размере 20 манатов. При этом одно мобильное устройство, ввозимое физическим лицом для личного пользования в течение календарного года, освобождается от акциза.

В соответствии с изменениями в закон "О государственной пошлине", независимо от рыночной стоимости устройства, за регистрацию более одного мобильного телефона, ввозимого физическим лицом в течение календарного года, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов.

Размеры государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств на каждый год будут утверждаться соответствующим органом исполнительной власти.