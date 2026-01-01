Баку напрямую определяет результативность всего Среднего коридора

Баку напрямую определяет результативность всего Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"ТМТМ эволюционировал из "альтернативного варианта" в базовую экономическую артерию. Его грузопоток вырос примерно с 800 тысяч тонн в 2020 году до 4,5 млн тонн в 2024 году, а прибрежные страны работают над увеличением пропускной способности коридора до 10 млн тонн в год. Казахстан путем системных инвестиций и упрощения транзитных процедур укрепляет его позиции в качестве надежной логистической опоры для выхода на западные рынки.

Баку играет критически важную роль хаба. Как ключевой перевалочный узел на транскаспийском участке, соединяющем морской и сухопутный транспорт, его операционная эффективность напрямую определяет результативность всего коридора. Контейнерообрабатывающие мощности Бакинского порта быстро растут, делая его важными воротами для товаров на региональные рынки. Казахстан также стремится усилить логистическое сотрудничество в Баку, и их глубокая взаимосвязь делает его незаменимым хабом на западных логистических маршрутах Казахстана", - сказала она.

По ее словам, в условиях перестройки глобальных цепочек поставок стратегическая ценность ТМТМ для Казахстана вышла за рамки просто отдельного транспортного коридора. Это не только ключевой альтернативный маршрут для снижения рисков, но и, что более важно, фактор, превращающий Казахстан в основное сухопутное связующее звено между Китаем и Европой, его "стратегический актив" для достижения экономической безопасности и диверсификации торговли.

"Ключевая конкурентоспособность ТМТМ представляет собой сочетание множественных преимуществ: он выступает как "безсанкционный" коридор, избегающий основных зон конфликтов, предлагая стабильную альтернативу; модернизация инфраструктуры и оптимизация "мягкой" взаимосвязи значительно сократили время в пути; прибрежные страны демонстрируют беспрецедентную координацию и сотрудничество, совместно разрабатывая планы развития. Коридор получил широкую стратегическую и финансовую поддержку, включая китайскую инициативу "Один пояс, один путь" и программу ЕС "Глобальные ворота", - сказала эксперт.

Говоря о потенциале Зангезурского коридора, который должен частью ТМТМ, она отметила, что коридор обладает значительным долгосрочным стратегическим потенциалом для Казахстана.

"В случае реализации он предоставит Казахстану чисто сухопутный запасной маршрут, соединяющий напрямую с Турцией в обход Ирана, что может значительно усилить диверсификацию, безопасность и стратегическую гибкость экспортных путей, оптимизировать маршруты Казахстана в Турцию и Европу, еще больше укрепив его статус евразийского транспортного узла. С географической и транспортно-планировочной точек Зангезурский коридор, безусловно, является идеальным продолжением и ключевым усиливающим звеном ТМТМ в юго-западном направлении для связи с Турцией и Европой. Он обеспечит прямое сухопутное сообщение между Азербайджаном и Турцией через Армению, позволяя товарам из Центральной Азии быстро интегрироваться в турецкую железнодорожную сеть, что значительно повысит степень и эффективность связи всей транспортной сети с европейскими рынками", - добавила Дин Циньпин.

Али Гасымов