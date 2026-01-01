Какие табачные изделия с 1 января подпадают под новые акцизы?

С этого года в Азербайджане повышены акцизные налоги на табачные изделия.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, утвержденными Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, акцизная ставка на изделия, предназначенные для вдыхания без поджигания и содержащие табак или восстановленный табак, увеличена с 16 до 25,5 маната за тысячу штук как для продукции местного производства, так и для импортируемых товаров.

Акцизная ставка на другие виды курительного табака (за исключением табака, предназначенного для производственных целей), включая гомогенизированный или восстановленный табак, а также жевательный и нюхательный табак, повышена за один килограмм: для продукции местного производства - с 22 до 162 манатов, для импортируемой продукции - с 30 до 170 манатов.