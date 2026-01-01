Ставка налога на аренду жилья в Азербайджане снижена
С сегодняшнего дня доходы от сдачи в аренду жилых помещений, принадлежащих физическим лицам (за исключением объектов размещения в гостиницах и гостиничного типа), при аренде их другими физическими лицами будут облагаться налогом у источника выплаты по ставке 10%.
Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс и утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.
Таким образом, если ранее доходы физических лиц от сдачи жилья в аренду облагались налогом по ставке 14%, то теперь эта ставка снижена до 10%.
Если арендная плата выплачивается физическим лицом, не состоящим на налоговом учете, арендодатель либо назначенный им налоговый агент обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог по ставке 10%, а также встать на налоговый учёт и подать налоговую декларацию.
