Ставка налога на аренду жилья в Азербайджане снижена

С сегодняшнего дня доходы от сдачи в аренду жилых помещений, принадлежащих физическим лицам (за исключением объектов размещения в гостиницах и гостиничного типа), при аренде их другими физическими лицами будут облагаться налогом у источника выплаты по ставке 10%.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс и утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.

Таким образом, если ранее доходы физических лиц от сдачи жилья в аренду облагались налогом по ставке 14%, то теперь эта ставка снижена до 10%.

Если арендная плата выплачивается физическим лицом, не состоящим на налоговом учете, арендодатель либо назначенный им налоговый агент обязан самостоятельно исчислить и уплатить налог по ставке 10%, а также встать на налоговый учёт и подать налоговую декларацию.