Поставки азербайджанской нефти в Австрию увеличились более чем вдвое

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал в Австрию 177,5 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 88 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомтаможни, в стоимостном выражении экспорт вырос на 40,1 млн долларов (в 1,8 раза), а по объему - на 91,6 тыс. тонн (в 2,1 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Для сравнения, за первые 11 месяцев 2024 года поставки в Австрию составили 85,9 тыс. тонн на сумму 47,9 млн долларов.

В целом за январь-ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал в 21 страну 22,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов на 11,5 млрд долларов США. В годовом выражении стоимость экспорта снизилась на 13,5%, тогда как объем вырос на 2,7%.