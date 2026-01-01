Денежные переводы между Азербайджаном и Литвой выросли

В январе-сентябре 2025 года физические лица из Азербайджана перевели в Литву 3,883 млн долларов, что на 1,520 млн долларов или на 64,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, доля Литвы в общем объеме денежных переводов за рубеж из страны составила 1,1%.

В обратном направлении переводы из Литвы в Азербайджан за 9 месяцев 2025 года выросли на 14,4% - до 4,793 млн долларов, при этом доля Литвы в общем объеме поступлений из-за рубежа составила 0,6%.

Для сравнения, в январе-сентябре 2024 года объем переводов из Азербайджана в Литву составлял 2,363 млн долларов, а из Литвы в страну - 4,189 млн долларов.

В целом, за 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов из Азербайджана в другие страны составил 361,357 млн долларов, что на 11,5% меньше аналогичного периода 2024 года. Переводы из-за рубежа в Азербайджан за этот период выросли на 0,2% - до 849,910 млн долларов.