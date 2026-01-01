"Челси" может уволить Энцо Мареску уже 1 января

Футбольный клуб "Челси" близок к тому, чтобы уволить Энцо Мареску с поста главного тренера. Это может произойти сегодня, 1 января, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

По информации источника The Guardian, у Марески окончательно испортились отношения с руководством клуба. Особенную роль в этом сыграли последние результаты команды: у лондонцев две победы в девяти последних матчах. После матча с "Борнмутом" (2:2) Мареска сделал вид, что заболел, из-за чего не пришел на пресс-конференцию: на самом деле он решил не идти, потому что недоволен ситуацией в клубе.

В 19 матчах английской Премьер-лиги лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего "Арсенала".