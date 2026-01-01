В Карабахе некоторые услуги, связанные с электроснабжением, стали бесплатными

С сегодняшнего дня в освобожденных от оккупации районах стали применяться льготы на оплату услуг по подключению к электрической сети.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Тарифный (ценовой) совет 30 декабря 2025 года.

Значительная часть восстановительных работ в распределительных сетях Карабаха и Восточного Зангезура финансируется за счет государственных капитальных вложений. В продолжение государственной поддержки, на основании предложений ОАО "Азериышыг", на заседании Тарифного (ценового) совета были определены льготы на оплату услуг по подключению к электросетям на освобождённых территориях.

С сегодняшнего дня подключение бытовых абонентов, а также нежилых объектов с потребляемой мощностью до 20 кВт к существующей электрической сети напряжением 0,4 кВ по однофазной схеме будет осуществляться бесплатно.

Для бытовых абонентов с потребляемой мощностью свыше 20 кВт и нежилых объектов с мощностью до 200 кВт при подключении к сети 0,4 кВ по трёхфазной схеме будет применяться скидка в размере 65%.

Кроме того, подключение нежилых объектов с потребляемой мощностью до 200 кВт (от сети среднего напряжения) и свыше 200 кВт, а также строительных объектов, относящихся к производителям электроэнергии, к сетям низкого и среднего напряжения по трёхфазной схеме будет бесплатным.

Подчеркивается, что предусмотренные льготы и освобождения сделают процесс подключения к электросети более доступным и выгодным для абонентов. Это, в свою очередь, будет способствовать заселению освобождённых территорий, а также станет дополнительным стимулом для предпринимательской деятельности.

Снижение затрат на подключение к энергетической инфраструктуре повышает финансовую эффективность проектов для предпринимателей и способствует созданию новых рабочих мест.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.