20 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений в Новогоднюю ночь
31 декабря на территории страны сотрудниками полиции было обеспечено раскрытие 19 преступлений, зарегистрированных в тот же день, а также 2 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
Как сообщили Day.Az в МВД, в целом были задержаны 50 человек, находившихся в розыске, в том числе 41 - как должники, после чего они были переданы по назначению.
Выявлены 3 факта, связанные с наркотиками, а также 22 факта незаконного хранения и изъятия оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 20 человек.
