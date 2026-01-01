В некоторых районах ожидаются интенсивные дожди и снег

В районах Азербайджана с дневных часов 1 января, начиная с горных территорий, и до 3 января в отдельных местах ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками, прогнозируется снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде районов осадки могут быть интенсивными.

В ночные и утренние часы в некоторых горных районах существует вероятность образования гололедицы на дорогах.

