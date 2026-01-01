Предел критерия нуждаемости на 2026 год увеличился на 15 манатов

Определен предел критерия нуждаемости на 2026 год.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, в целях назначения адресной государственной социальной помощи порог критерия нуждаемости на 2026 год утвержден в размере 300 манатов.

Для справки отметим, что на 2025 год порог критерия нуждаемости для назначения адресной государственной социальной помощи был установлен в размере 285 манатов.

Это означает, что на 2026 год порог критерия нуждаемости увеличен на 15 манатов, или примерно на 5,26 процента.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.