Пресечена попытка перевозки наркотиков из Ирана в Россию через Азербайджан - ФОТО
Особо крупная партия наркотических средств на этот раз была обнаружена в грузe с "арбузами".
Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, сотрудники Астаринского таможенного управления провели таможенный досмотр транспортного средства, перевозившего из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана груз "свежих арбузов".
Поскольку служебная собака кинологической службы среагировала на ящики с арбузами, груз был подвергнут углубленной проверке.
В ходе осмотра внутри 12 арбузов, находившихся в ящиках, было обнаружено скрытое наркотическое средство - гашиш, общим чистым весом 27 килограммов 845 граммов.
По данному факту проводится расследование.
