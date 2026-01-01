Пресечена попытка перевозки наркотиков из Ирана в Россию через Азербайджан

Особо крупная партия наркотических средств на этот раз была обнаружена в грузe с "арбузами".

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, сотрудники Астаринского таможенного управления провели таможенный досмотр транспортного средства, перевозившего из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана груз "свежих арбузов".

Поскольку служебная собака кинологической службы среагировала на ящики с арбузами, груз был подвергнут углубленной проверке.

В ходе осмотра внутри 12 арбузов, находившихся в ящиках, было обнаружено скрытое наркотическое средство - гашиш, общим чистым весом 27 килограммов 845 граммов.

По данному факту проводится расследование.