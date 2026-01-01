В Азербайджане вырос прожиточный минимум

Определены размеры прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения на 2026 год.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, на 2026 год прожиточный минимум по стране установлен в размере 300 манатов, для трудоспособного населения - 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.

Для справки отметим, что на 2025 год прожиточный минимум по стране составлял 285 манатов, для трудоспособного населения - 305 манатов, для пенсионеров - 232 маната, для детей - 246 манатов.

Это означает, что в этом году прожиточный минимум по стране увеличен на 15 манатов, или примерно на 5,26 процента.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.