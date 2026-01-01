Могут ли цены на мясо снизиться?

В Азербайджане открыты некоторые рынки по продаже животных, отменен запрет на импорт и транзит живого скота из Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам мясников, открытие рынков облегчило их работу. Однако в настоящее время на рынке не наблюдается ни снижения, ни роста цен.

Эксперты отмечают, что данный шаг будет способствовать сохранению стабильности цен. В то же время подчеркивается важность увеличения местного производства для обеспечения долгосрочной стабильности.

Также было добавлено, что расширение применения программ субсидирования может привести к снижению цен.

Подробнее в сюжете: