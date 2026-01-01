https://news.day.az/society/1806680.html Могут ли цены на мясо снизиться? - ВИДЕО В Азербайджане открыты некоторые рынки по продаже животных, отменен запрет на импорт и транзит живого скота из Грузии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам мясников, открытие рынков облегчило их работу. Однако в настоящее время на рынке не наблюдается ни снижения, ни роста цен.
Могут ли цены на мясо снизиться? - ВИДЕО
В Азербайджане открыты некоторые рынки по продаже животных, отменен запрет на импорт и транзит живого скота из Грузии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам мясников, открытие рынков облегчило их работу. Однако в настоящее время на рынке не наблюдается ни снижения, ни роста цен.
Эксперты отмечают, что данный шаг будет способствовать сохранению стабильности цен. В то же время подчеркивается важность увеличения местного производства для обеспечения долгосрочной стабильности.
Также было добавлено, что расширение применения программ субсидирования может привести к снижению цен.
