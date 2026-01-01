Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугусто цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,04 доллара США или 0,06 процента и составила 65,71 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Сообщается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,26 доллара или 0,41 процента - до 63,92 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,03 доллара или 0,1 процента и достигла 33,71 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, также выросла - на 0,05 доллара или 0,08 процента, до 62,56 доллара за баррель.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти предусмотрена на уровне 65 долларов США.