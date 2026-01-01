Названы самые вредные новогодние сладости

Переизбыток сладкого может вызвать у детей диабет и ожирение. Самая вредная конфета в новогоднем сладком подарке - это леденец, а наименьший вред представляет мармелад. Об этом "Ленте.ру" рассказал диетолог Алексей Кабанов, передает Day.Az.

"Без сомнения, избыток добавленного сахара в нашем ежедневном рационе и рационе наших детей - это очень серьезная проблема на данный момент. (...) Для детей, прежде всего, это диабет и излишний вес, так как дети плохо могут контролировать количество потребляемых сладких продуктов", - сказал Кабанов.

Он отметил, что по количеству сахара первое место занимает газировка, если говорить о конфетах и новогодних подарках, то, прежде всего, нужно обращать внимание на их состав.

Наиболее вредная конфета в любом сладком новогоднем подарке - леденец, который сделан исключительно из сахара, отметил специалист. Следует отдавать предпочтение сладостям с натуральными сахарозаменителями, посоветовал он.