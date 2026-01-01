С этого года с импорта и продажи гибридов и электромобилей будет взиматься НДС

С сегодняшнего дня с импорта и продажи электромобилей будет взиматься НДС.

Как сообщает Day.Az, данное положение отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2025 года импорт автомобилей, работающих исключительно на электрическом двигателе, а с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года их импорт и продажа были освобождены от НДС.

В законе отсутствуют какие-либо положения о продлении срока действия данной льготы.

Согласно закону, на основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти, импорт автобусoв, работающих исключительно на электрическом двигателе и предназначенных для промышленного производства (сборки) резидентами индустриальных парков, без сидений, поручней и установленного монитора, а также продажа этих автобусов после оснащения сиденьями, поручнями и мониторами, резидентами индустриальных парков освобождаются от НДС сроком на один год - с 1 января 2026 года.

Кроме того, импорт и продажа гибридных автомобилей с даты производства не более трёх лет и с объёмом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров были освобождены от НДС сроком на четыре года - с 1 января 2022 года.

В законе также не предусмотрено продление срока действия данной льготы.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.