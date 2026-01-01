Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 января в течение дня ожидается переменная погода с периодическими осадками. В первой половине дня в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться, прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть сильный северо-западный ветер, к вечеру он ослабеет.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днём - 3-8° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днём - 0-3° мороза.

Ночью в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.