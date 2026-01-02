В Турции арестованы десятки членов ИГИЛ

Арестованы 26 из 42 членов ИГИЛ, задержанных в связи с операцией против этой террористической организации в Ялове, в ходе которой погибли трое полицейских.

Как передает Day.Az, во время операций, проведенных в городе одновременно, были задержаны 42 подозреваемых.

26 человек были арестованы по решению суда.

Отметим, что 29 декабря в ходе антитеррористической операции в Ялове произошло вооружённое столкновение, в результате которого 3 полицейских погибли, 8 полицейских и один сотрудник службы безопасности получили ранения. Сообщается, что в ходе столкновения были обезврежены 6 террористов.