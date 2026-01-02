https://news.day.az/world/1806837.html В Турции арестованы десятки членов ИГИЛ Арестованы 26 из 42 членов ИГИЛ, задержанных в связи с операцией против этой террористической организации в Ялове, в ходе которой погибли трое полицейских. Как передает Day.Az, во время операций, проведенных в городе одновременно, были задержаны 42 подозреваемых. 26 человек были арестованы по решению суда.
В Турции арестованы десятки членов ИГИЛ
Арестованы 26 из 42 членов ИГИЛ, задержанных в связи с операцией против этой террористической организации в Ялове, в ходе которой погибли трое полицейских.
Как передает Day.Az, во время операций, проведенных в городе одновременно, были задержаны 42 подозреваемых.
26 человек были арестованы по решению суда.
Отметим, что 29 декабря в ходе антитеррористической операции в Ялове произошло вооружённое столкновение, в результате которого 3 полицейских погибли, 8 полицейских и один сотрудник службы безопасности получили ранения. Сообщается, что в ходе столкновения были обезврежены 6 террористов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре