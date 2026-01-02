Правительство Габона приостановило деятельность футбольной сборной

Деятельность национальной команды Габона приостановлена/

Как передает Day.Az со ссылкой на Live Result, об этом сообщил министр спорта африканской страны Симплис‑Дезире Мамбула.

По информации местной прессы, тренерский штаб во главе с Тьерри Муюма был распущен, а всех футболистов команды запретили вызывать в сборную.

Сообщается, что это связано с неудовлетворительным результатом команды на Кубке африканской наций. В правительстве его назвали позорным.

Напомним, что габонцы проиграли все три матча турнира, заняли последнее место в группе и покинули соревнование.