https://news.day.az/sport/1806758.html
Правительство Габона приостановило деятельность футбольной сборной
Деятельность национальной команды Габона приостановлена/
Как передает Day.Az со ссылкой на Live Result, об этом сообщил министр спорта африканской страны Симплис‑Дезире Мамбула.
По информации местной прессы, тренерский штаб во главе с Тьерри Муюма был распущен, а всех футболистов команды запретили вызывать в сборную.
Сообщается, что это связано с неудовлетворительным результатом команды на Кубке африканской наций. В правительстве его назвали позорным.
Напомним, что габонцы проиграли все три матча турнира, заняли последнее место в группе и покинули соревнование.
