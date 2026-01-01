https://news.day.az/world/1806732.html

Дорога через Верхний Ларс закрылась - огромная очередь на армяно-грузинской границе - ВИДЕО

Дорога через Верхний Ларс закрылась для всех типов транспортных средств. Как передает Day.Az, об этом сообщает департамент автодорог Грузии. Огромная очередь из машин образовалась на армяно-грузинской границе (Садахло). Кадры очереди машин опубликованы в Телеграм. Их число не уменьшается со вчерашнего дня.