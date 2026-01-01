Дорога через Верхний Ларс закрылась - огромная очередь на армяно-грузинской границе

Дорога через Верхний Ларс закрылась для всех типов транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает департамент автодорог Грузии.

Огромная очередь из машин образовалась на армяно-грузинской границе (Садахло). Кадры очереди машин опубликованы в Телеграм.

Их число не уменьшается со вчерашнего дня.

Представляем вашему вниманию данное видео: