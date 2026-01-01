https://news.day.az/world/1806732.html Дорога через Верхний Ларс закрылась - огромная очередь на армяно-грузинской границе - ВИДЕО Дорога через Верхний Ларс закрылась для всех типов транспортных средств. Как передает Day.Az, об этом сообщает департамент автодорог Грузии. Огромная очередь из машин образовалась на армяно-грузинской границе (Садахло). Кадры очереди машин опубликованы в Телеграм. Их число не уменьшается со вчерашнего дня.
Дорога через Верхний Ларс закрылась - огромная очередь на армяно-грузинской границе - ВИДЕО
Дорога через Верхний Ларс закрылась для всех типов транспортных средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщает департамент автодорог Грузии.
Огромная очередь из машин образовалась на армяно-грузинской границе (Садахло). Кадры очереди машин опубликованы в Телеграм.
Их число не уменьшается со вчерашнего дня.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре