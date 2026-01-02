https://news.day.az/world/1806802.html Трамп восхитился японскими кейкарами Президент США Дональд Трамп, восхитился кейкарами во время своего визита в Японию и высказал идею о возможном распространении культуры мини-автомобилей в Америке. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает carscoops.com.
"Они очень маленькие, очень милые, и я спросил себя: Смогут ли они прижиться в нашей стране?", - сказал Трамп.
Президент США поручил министру транспорта Шону Даффи изучить возможности для адаптации и производства кейкаров на американском рынке такими компаниями, как Toyota и Honda.
Кейкар - это самый маленький класс легковых и коммерческих автомобилей.
