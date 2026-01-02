https://news.day.az/society/1806804.html На дороге Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на автодороге Зых - Аэропорт по отдельным полосам движения ограничение скорости снижено до 20 км/ч. Как передает Day.Az, об этом проинформировал Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел.
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на автодороге Зых - Аэропорт по отдельным полосам движения ограничение скорости снижено до 20 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом проинформировал Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел.
В сообщении отмечается, что на информационно-скоростных табло внесены соответствующие изменения, а также на всех табло размещен знак "Скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленные ограничения скорости и быть особенно внимательными при движении.
