На дороге Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на автодороге Зых - Аэропорт по отдельным полосам движения ограничение скорости снижено до 20 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом проинформировал Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел.

В сообщении отмечается, что на информационно-скоростных табло внесены соответствующие изменения, а также на всех табло размещен знак "Скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленные ограничения скорости и быть особенно внимательными при движении.