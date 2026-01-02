Сегодня - день рождения Полада Гашимова

Сегодня - день рождения Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова, погибшего при исполнении воинского долга.

Как сообщает Day.Az, Гашимов родился 2 января 1975 года в поселке Вендам Габалинского района. Среднее образование он получил в Сумгайыте, затем обучался в высшем учебном заведении имени Гейдара Алиева, после чего продолжил учебу в Турции.

В 2016 году Полад Гашимов принимал участие в Апрельских боях, где получил ранения. После этого ему было досрочно присвоено генеральское звание.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб в ночь с 13 на 14 июля в ходе боевых действий в направлении Товуза. 14 июля его тело было доставлено сначала в родной Вендам, затем в город Сумгайыт, где он проживал. Похороны состоялись 15 июля на II Аллее почетного захоронения.

9 декабря 2020 года распоряжением Президента Ильхама Алиева Поладу Гашимову было присвоено звание Национального героя Азербайджана.







