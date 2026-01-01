Пенсионный возраст мужчин и женщин стал одинаковым в Азербайджане

В Азербайджане стали известны пенсионные возрастные показатели для мужчин и женщин на 2026 год.

Как сообщает Day.Az, с 1 июля пенсионный возраст для женщин составит 65 лет.

Пенсионный возраст для мужчин останется неизменным - 65 лет.

Отметим, что согласно статье 7 закона "О трудовых пенсиях", возрастной предел для мужчин повышался ежегодно на 6 месяцев с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а для женщин - с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.

В соответствии со статьей 7 закона "О трудовых пенсиях", лицо, достигшее пенсионного возраста, имеет право на трудовую пенсию по возрасту независимо от страхового стажа, если пенсионный капитал, зафиксированный на страховой части индивидуального счета, позволяет обеспечить пенсию не ниже минимального размера. В случае если пенсионный капитал не обеспечивает такой уровень, право на пенсию возникает при наличии не менее 25 лет страхового стажа (за исключением лиц, которым трудовая пенсия по возрасту была назначена до 1 июля 2017 года).

