https://news.day.az/politics/1806700.html
Официальный Баку выразил соболезнования Швейцарии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Швейцарии в связи с гибелью людей в результате пожара в Кран-Монтане.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в X.
"Мы глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Кран-Монтане, унесшем множество жизней и причинившем ранения.
Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и народу Швейцарии.
Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Ранее мы сообщали, что десятки человек погибли при взрыве на курорте в Швейцарии.
