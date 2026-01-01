Официальный Баку выразил соболезнования Швейцарии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Швейцарии в связи с гибелью людей в результате пожара в Кран-Монтане.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в X.

"Мы глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Кран-Монтане, унесшем множество жизней и причинившем ранения.

Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и народу Швейцарии.

Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что десятки человек погибли при взрыве на курорте в Швейцарии.