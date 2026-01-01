В Азербайджане с импорта и продажи электромобилей будет взиматься НДС

В Азербайджане с сегодняшнего дня с импорта и продажи электромобилей будет взиматься НДС.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, до 31 декабря 2025 года импорт и продажа автомобилей, работающих исключительно на электрическом двигателе, были освобождены от НДС.

Согласно закону, на основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, импорт автобусoв, работающих исключительно на электрическом двигателе, без сидений, поручней и установленного монитора, осуществляемый резидентами индустриальных парков в целях промышленного производства (сборки), а также продажа этих автобусов, импортированных резидентами индустриальных парков, с установленными сиденьями, поручнями и монитором освобождаются от НДС сроком на 1 год с 1 января 2026 года.

В то же время импорт и продажа гибридных автомобилей с датой производства не более 3 лет и объемом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров были освобождены от НДС сроком на 4 года с 1 января 2022 года.

В законе отсутствуют какие-либо положения о продлении срока действия данной льготы.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.