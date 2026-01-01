Механизм "ƏDV geri al" будет распространен на салоны красоты и косметологические центры

Механизм "ƏDV geri al" (возврат части НДС) будет применяться к услугам, оказываемым парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами.

Как сообщает Day.Az, это отражено в изменениях в Налоговый кодекс, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, физические лица - потребители, приобретающие на территории Азербайджана товары у субъектов, осуществляющих розничную торговлю или общественное питание (за исключением нефтепродуктов, газовых продуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также пользующиеся услугами парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров, смогут получать возврат уплаченного НДС.