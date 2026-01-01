Найден способ замедлить ход времени

Почему время кажется таким ускользающим? Наш мозг не воспринимает время напрямую - в отличие от цвета или звука, для него нет специального "датчика".

Как передает Day.Az со ссылкой на The Conversation, вместо этого он оценивает прошедшее время по количеству изменений и событий, чем больше ярких впечатлений, тем дольше кажется период в воспоминаниях.

В моменте же время летит, когда мы увлечены и не думаем о часах, а тянется бесконечно при скуке или ожидании.

Это объясняет парадокс "дни длинные, а годы короткие", особенно с возрастом: рутина делает дни монотонными, а воспоминания - бледными, и год пролетает незаметно.

Чтобы замедлить ретроспективное время, нужно создавать новые, яркие переживания - путешествовать, пробовать необычное, вести дневник. Тогда декабрь не застанет врасплох вопросом: "Куда делся 2025-й?".