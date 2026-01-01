Баку встретил новогоднее утро чистым и аккуратным

Как и каждый год, в этом году в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Баку собралось большое количество местных жителей и иностранных гостей, желающих посмотреть новогодний фейерверк. В праздничную ночь фейерверк создал в городе особую праздничную атмосферу. Загрязнение парков, площадей и улиц после подобных мероприятий, на которые собирается много людей, - обычное и ожидаемое явление.

Как сообщает Day.Az, несмотря на это, чистота и порядок в столице после праздничной ночи привлекли всеобщее внимание. В местах большого скопления людей коммунальные службы города Баку действовали оперативно и эффективно. К 6:00 1 января улицы, парки и площади города были полностью очищены. Такой результат - показатель больших усилий сотрудников коммунальных служб, которые трудились в усиленном режиме, наглядное свидетельство высокого уровня организации их работы. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева с каждым годом укрепляется материально-техническая база столичных муниципальных структур.

Жители и гости столицы отметили праздник в безопасных и комфортных условиях. А тот факт, что после новогодней ночи Баку быстро вернулся к прежнему состоянию чистоты, еще раз доказывает, что столица - современный и постоянно развивающийся город.

Отметим, что чистота и порядок в Баку резко контрастируют с картиной, которая наблюдается после праздничной ночи во многих мировых столицах. Например, в столице Франции Париже горы мусора стали обычным явлением. В Нью-Йорке состояние улиц после новогодних торжеств было еще более плачевным. В столице Вьетнама Ханое ситуация на улицах после праздников также была далеко не радующей глаз.