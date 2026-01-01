Какие автомобили могут подорожать из-за роста цен на топливо?

На фоне подорожания двух видов топлива может наблюдаться рост цен на некоторые автомобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", эксперт по продаже автомобилей Эльдениз Джафаров считает, что повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо будет ориентировать покупателей на более экономичные автомобили.

По словам эксперта, рост интереса к гибридным и "plug-in hybrid" автомобилям является неизбежным.

Джафаров отмечает, что в первые месяцы следующего года ожидается повышение цен на автомобили с низким расходом топлива примерно на 5-10 процентов.

По его словам, на автомобили китайского производства, которые в настоящее время стоят около 27-28 тысяч манатов, возможное подорожание может составить от 2 500 до 3 000 манатов.