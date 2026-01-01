За три дня из Баку в регионы отправились более 25 тысяч человек на автобусах

Все автовокзалы и автостанции Азербайджана с 29 декабря работают в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az, за три дня усиленного режима из Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) по различным направлениям было выполнено 838 рейсов, которыми перевезено 25 046 пассажиров.

Для удовлетворения повышенного пассажирского спроса по сравнению с обычными днями дополнительно было организовано более 200 рейсов.

60% пассажиров приобрели билеты в онлайн-режиме через портал biletim.az и отправились из БМАК в различные регионы страны. Это считается рекордным показателем по онлайн-продаже билетов.

Учитывая высокий пассажиропоток из столицы в регионы и в обратном направлении, гражданам рекомендуется заранее приобретать билеты в онлайн-режиме на портале biletim.az.