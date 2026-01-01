Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть в новом году нас объединяют вера в добро, уважение друг к другу и ответственность за нашу Родину

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram по случаю Нового года.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники, братья и сёстры!

В первый день нового 2026 года хочу пожелать каждому крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть этот год оправдает ваши надежды и исполнит самые заветные желания.

Все мы стали на год старше, а значит - хочется верить - немного мудрее. Пусть эта мудрость помогает нам видеть свет даже в самый пасмурный день. Пусть в наших сердцах будет больше милосердия. Пусть энергия нашей любви и доброты волнами наполняет всё вокруг.

Ибо даже один-единственный добрый поступок пускает корни во все стороны, и из этих корней вырастают новые деревья - новые добрые поступки и дела. Милосердие и доброта делают нас сильнее, делают нас лучше.

Пусть в новом году нас объединяют вера в добро, уважение друг к другу и ответственность за нашу Родину. Пусть Всевышний хранит каждого из вас и всех нас вместе, оберегает от бед, дарует мир, согласие и внутреннюю силу. Пусть Божья защита будет над нашими семьями, нашими детьми и нашим народом, а наши сердца остаются открытыми свету, состраданию и любви.

С Новым годом - с надеждой, верой и любовью,

Ваша MEHRİBAN".