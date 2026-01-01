Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном мероприятии в Центре социальной реабилитации детей Tut Əlimdən

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей организовал в Центре социальной реабилитации детей Tut Əlimdən праздничное веселье по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в праздничном мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Мероприятие прошло в поистине праздничной атмосфере. В рамках программы с участием Деда Мороза и Снегурочки дети читали стихи, пели песни, выступали с различными художественными композициями.

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в центре, поинтересовались социально-психологической средой, сформированной для детей, моделями реабилитационных услуг и услуг, ориентированных на развитие, были подробно проинформированы о деятельности учреждения. Тепло пообщавшись с детьми, они поинтересовались их желаниями и мечтами, разделили с ними радость праздника.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова проинформировала об основных направлениях деятельности центра. Было отмечено, что Центр социальной реабилитации детей Tut Əlimdən функционирует с целью обеспечения реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество в безопасной и здоровой среде детей, находящихся в трудных жизненных условиях, лишенных родительской опеки и относящихся к группе риска. Подчеркивалось, что укрепление психосоциального благополучия детей, забота о них и подготовка к будущей самостоятельной жизни являются одними из ключевых приоритетов центра.

В заключение мероприятия детям были вручены праздничные подарки, их поздравили с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

В ходе мероприятия Лейла и Арзу Алиевы также осмотрели подаренный ОАО "АзерЭнержи" автомобиль с учетом потребностей центра. Было сообщено, что транспортное средство будет способствовать повышению оперативности в деятельности центра, более эффективной организации доступа детей к различным реабилитационным и социальным услугам.

В заключение состоялся обмен мнениями по вопросам усиления деятельности подобных центров и расширения их сети.